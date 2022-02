Séquence Culture du vendredi 25 février 2022

Une exposition qui vient de débuter : ''Tête à Tête- Huguette Caland'' célèbre le point de vue exubérant que porte Huguette Caland sur la vie et l’art.

Une réelle réflexion sur les représentations traditionnelles de la sexualité, du corps et du désir. Tout en prenant part à la vague de libération des années 60, la peintre, sculptrice et créatrice de mode Libanaise a développé un langage singulier. Son travail est à découvrir jusqu’au 12 juin au Wiels – Centre d’art contemporain à Forest.

Une tragédie rock’n’roll à découvrir dès 15 ans c’est le parti pris de la mise en scène de Manuel Dekoninck pour ''Hamlet''.

''To be or not to be", ''Etre ou ne pas être'', vient de cette pièce écrite par Shakespeare en 1603, et qui s’intitule exactement "La tragique histoire de Hamlet, prince de Danemark". Hamlet est beau, riche, amoureux, idéaliste, il mène brillamment ses études à Wittenberg, en Allemagne, quand un matin, il est rappelé d’urgence à Elseneur. Le roi, son père, son mentor, son modèle, est mort brutalement. Le monde révèle alors son visage le plus obscur, et les idéaux du prince s’effondrent. Que faire ? Subir ? Agir ? Détruire ? Disparaître ? Vivre ? Ou mourir ? Une plongée onirique dans l’âme tourmentée d’un jeune homme de 20 ans seul face à un monde féroce. Un spectacle vif, inventif, engagé, poétique. Emmanuel Dekoninck donne au chef-d’œuvre de Shakespeare une dimension pluridisciplinaire, à la fois théâtrale, chorégraphique et musicale. Et dans le rôle phare Mustii. Mustii le chanteur est comédien de formation et se donne littéralement corps et âme sur scène. ''Hamlet'' est à voir du 15 au 18 mars 2022 à L’Eden centre culturel à Charleroi.

Un bon plan pour assister à un opéra à La Monnaie à petit prix.

En effet la Monnaie offre à toute personne de moins de 30 ans la possibilité d’assister à la répétition prégénérale pour seulement 10 euros. Cette offre concerne des places fixes avec une bonne vue sur la scène. Vous pourrez voir et écouter ''Il trittico''. Avec sa structure originale, cet opéra est peut-être la meilleure manière de découvrir le répertoire lyrique puisqu’il vous propose trois opéras en un : un thriller, une tragédie, une comédie, le tout sublimé par la musique inoubliable de Giacomo Puccini. Ensuite l’opéra se jouera du 15 mars au 9 avril à la Monnaie de Bruxelles. Toutes les infos se trouvent sur lamonnaie.be