Séquence Culture du vendredi 24 juin 2022

Tour d’horizon des activités culturelles proposées pour votre été 2022 : ''L’intime festival'' qui se déroulera les 19, 20 et 21 août à Namur.

L’intime festival se déroule le temps d’un un week-end où la littérature s’invite sous toutes ses formes. Au cœur du Théâtre de Namur, vous pourrez découvrir une sélection littéraire personnelle et singulière, explorer des textes avec des acteurs et des spécialistes de l’écriture, mais aussi découvrir les intersections avec le cinéma, la photographie, l’illustration et la musique et partager vos émotions. Emmanuelle Devos actrice de théâtre et de cinéma vous proposera par exemple la lecture d’un extrait D’''Emma Bovary'' de Flaubert le 19 août à 20h30 dans la grande salle du théâtre de Namur. La programmation complète se trouve sur intime-festival.be.

Le Magic land Théâtre est en tournée actuellement et ce tout au long de l’été avec plusieurs spectacles à vous proposer.

La tournée d’été a vu le jour durant le premier confinement alors que les artistes étaient frappés de plein fouet par les conséquences de la pandémie. L’occasion pour la troupe de renouer avec leur premier amour : le théâtre de rue. L’expérience fut si riche que le théâtre réitère l’expérience avec cet été pas moins de 5 spectacles à vous proposer. Dont "La Botte du Diable" directement inspiré d’une légende locale. Ici c’est l’histoire d’un vieil avare et de sa jeune servante qui, n’en pouvant plus de la méchanceté et de la pingrerie de son maître, décide de faire un pacte avec le Diable pour se débarrasser de lui. Les cinq spectacles sont écrits et mise en scène par Patrick Chabout, l’âme du Magic land mais aussi l’inventeur du personnage le plus délirant de la RTBF : Malvira. Amateurs de théâtre en plein air, n’hésitez pas : la tournée du Magic Land Théâtre aura lieu en Wallonie et à Bruxelles, jusqu’au 4 septembre. Infos et réservations www.magicland-theatre.com.

Et pour bien démarrer les vacances rendez-vous le samedi 2 juillet au Château de Jehay.

Le château compte parmi les plus beaux de Wallonie mais en plus, ce jour-là, c’est la Nuits du Cirque. Une nuit qui commence à 15h et qui va s’illuminer du talent de plus de 100 artistes : échassiers, acrobates, jongleurs, trapézistes et clowns prenant possession du décor. On annonce aussi des ateliers pour les petits apprentis clowns, et, cette année, vers 23h, un spectacle final aussi musical que spécial. Infos et réservations : lesnuitsducirque.be.