Séquence Culture du vendredi 23 septembre 2022

Pour les amoureux du théâtre, un classique, un des plus connus de Shakespeare : ''Roméo et Juliette''.

Le Théâtre du Parc à Bruxelles vous propose ce chef-d’œuvre absolu à découvrir en famille. Roméo et Juliette restent les amants les plus célèbres depuis plus de 400 ans. Le génial Shakespeare réussit à faire rire et pleurer tout le long de cette fulgurante histoire d’amour fou. Pas la peine de vous la résumer vous la connaissez ! Et pourtant à chaque adaptation le public semble conquis. Ici ils ont axé la musique dans l’univers du Pop Rock. Si vous ne l’avez encore jamais vu, n’hésitez pas, la pièce mise en scène par Thierry Debroux se joue jusqu’au 22 octobre au Théâtre Royal du Parc. Cette pièce de cap et d’épée, cette fantaisie élégante plaira à toutes les générations. Réservations : theatreduparc.be

Rendez-vous à Liège pour visiter ''I Love Japan'', Europa Expo vous propose un voyage passionnant à la découverte des différents visages du Japon.

Un pays riche d’une culture empreinte de traditions ancestrales dont les échos résonnent encore et toujours aujourd’hui. De la gastronomie à la religion, en passant par Tokyo, Godzilla et les mangas, vous avez la possibilité de plonger dans un parcours immersif balayant l’archipel nippon dans ses moindres recoins. ''I love japon'' est à visiter à la gare TGV Liège Guillemin jusqu’au 8 janvier 2023.

Le centre culturel d’Auderghem à Bruxelles vous propose ''Vive La Magie'', le festival le plus important des Arts Magiques en Europe.

Venez vivre un moment d’exception avec ce 15e spectacle entièrement inédit, en tournée dans toute la France, en Suisse et pour la 1re fois en Belgique. Dix magiciens différents, 10 pointures admirables de l’univers magique originaires des quatre coins du monde. Laissez-vous guider au travers de numéros d’illusionnistes, de manipulateurs, de magiciens comiques, de mentalistes… En famille, en duo, entre amis c’est l’endroit parfait pour les amoureux de la Magie ! Dès 5 ans. Le festival passera par la Belgique le 25 février 2023. Les réservations se font via vivelamagie.com