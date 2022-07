Séquence Culture du vendredi 22 juillet 2022

Du 14 juillet au 14 aout vous avez la possibilité de visiter Bruxelles de manière très originale ! IN THE STREETS vous propose de découvrir la ville de manière ludique, tout se passe dans la rue afin que le public, urbain, familial et hétéroclite, fasse l’expérience d’une ville agréable, accueillante et inclusive. Une foule de rendez-vous gratuits et conviviaux permettent des découvertes insolites dans le centre-ville. IN THE STREETS offre des rendez-vous tantôt sportifs, tantôt culturels ou artistiques, toujours gratuits. Ils soulignent l’identité de divers quartiers parmi les plus attractifs de l’hypercentre de la capitale. Vous avez plusieurs options d’itinéraires. Le parcours walk par exemple valorise la grande créativité de nos rues qui, parfois discrètement, recèlent des pépites (le Parcours Street Art, les fresques murales, le parcours BD et les autres œuvres permanentes existantes). Toutes les infos sur www.inthestreets.brussels.

Direction Mons pour profiter de concerts d’orgue dans le cadre splendide de la Collégiale de Sainte-Waudru.

Chaque dimanche du mois de juillet, les amoureux de musique d’orgue se donnent rendez-vous à la Collégiale pour des concerts qui rassemblent les plus grands organistes belges et internationaux. Ce festival est également l’occasion de découvrir cet écrin exceptionnel, un lieu de culte qui renferme énormément d’œuvres d’art.

Cette année 2022, les Collégiades fêtent leur 30e édition, une édition anniversaire qui accueillera ce dimanche 24 juillet l’organiste française Marie-Agnès Grall-Menet.

Et enfin pour conclure rendez-vous au cœur de l’abbaye de Villers la ville pour assister à Romeo et Juliette de Shakespeare. Le retour d’une superproduction ! Roméo et Juliette est sans doute l’œuvre la plus connue de Shakespeare ; faite de vengeances, de haines familiales et de sentiments exacerbés, ce drame romantique vous transporte dans une action qui mêle la légèreté de la comédie et les profondeurs de la tragédie. Mise en scène par Thierry Debroux, ce classique du genre cape et d’épée fera aussi escale au Théâtre du Parc à la rentrée. Pour l’instant vous pouvez assister à une représentation en plein air dans les magnifiques ruines de Villers tout l’été. Réservations : www.deldiffusion.be