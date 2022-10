Séquence Culture du vendredi 21 octobre 2022

Direction la Hulpe et la fondation Folon pour visiter l’exposition : '' Sempé. Infiniment vôtre''.

Depuis plus de 70 ans, Jean-Jacques Sempé qui nous a quittés le 11 août dernier enchante de son humour et de son trait la presse et l’édition. Son œuvre n’a jamais fait l’objet d’une exposition d’envergure en Belgique. C’est chose faite depuis le 8 octobre. Le grand dessinateur prend ses quartiers à la Fondation Folon. De ses premiers dessins d’humour dans Moustique à la création du Petit Nicolas, en passant par les couvertures du New Yorker et plus de quarante albums, cette exposition présente plus de 120 dessins originaux. Un hommage à l’univers malicieux et mutin de l’artiste. ''Sempé. Infiniment vôtre'' est à découvrir à la Fondation Folon jusqu’au 15 janvier 2023.

Le théâtre de Namur accueille le spectacle "La Bombe Humaine".

Éline Schumacher et Vincent Hennebicq mettent le dérèglement climatique au cœur de la réflexion. Dans une démarche sincère, drôle et intelligente, ils explorent toutes les facettes de la crise et tendent un miroir à nos incohérences. Nous savons que nous fonçons droit dans le mur, pourquoi est-ce qu’on ne fait rien pour empêcher cela ? C’est la question que se pose Éline, une humaine lambda, pleine d’idéaux mais aussi de contradictions comme beaucoup d’entre nous. Armés d’un humour décalé, Éline et Vincent abordent la grande question de l’avenir de la Terre, multipliant les rencontres avec des scientifiques, des anthropologues, des psychologues, des politiciens et des personnes au mode de vie alternatif. La bombe humaine est à voir jusqu’au 29 octobre au théâtre de Namur.

En parallèle à La bombe humaine, le théâtre vous propose également le spectacle Jeune public ''C’est qui le plus fort ?''. À travers ces deux propositions artistiques, vous partagerez, entre enfants et adultes, des discussions, des réflexions, des véritables expériences théâtrales.

Réservations : theatredenamur.be

Samedi 22 octobre de 19h à 1h du matin, 34 musées bruxellois vont revêtir leurs vêtements de soirée pour la ''Museum Night Fever''.

Les musées bruxellois font plus qu’ouvrir durant la nuit le samedi 22 octobre, ils font aussi la fête avec un programme carte blanche créé par de jeunes artistes toutes disciplines confondues ! Au programme ; des concerts, des performances, des installations artistiques, des visites déjantées et bien sûr des expos ! Infos et réservations sur museumnightfever.be