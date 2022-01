Séquence Culture du vendredi 21 janvier

Une idée de sortie avec les enfants par temps froid ou pluvieux, allez faire un tour au Museum institut royal des sciences naturelles de Belgique à Bruxelles.

En plus des collections permanentes retraçant l’histoire de la vie sur terre et l’histoire de l’homme, une exposition temporaire dédiée au T Rex est présentée. En y entrant, une rencontre spectaculaire en face-à-face avec Trix, une femelle T. rex âgée de 67 millions d’années. Il est temps d’apprendre à la connaître. Et pour ce faire l’exposition comprend 6 affichages interactifs pour vous aider à comprendre le travail des paléontologues. 6 autres écrans interactifs vous permettent d’en apprendre davantage sur la paléobiologie du T. rex en général. Vous pourrez profiter de l’exposition à travers 12 étapes interactives : un jeu électronique, un microscope, des vidéos, un quiz, et une variété de défis. L’expo est spécialement conçue pour les enfants de 5 ans et plus, à voir au Museum jusqu’en août.

“L’Afrique n’a personne à rattraper” le théâtre de Namur vous propose un texte fort rédigé par un homme à la pensée forte, Felwine Sarr qui a appris à ne plus être en colère mais à agir.

Une mise au point puissante, à faire entendre à la jeunesse africaine et à la jeunesse du monde. Un texte interprété par le comédien burkinabé Etienne Minoungou, formidable conteur et l’une des grandes voix de la scène artistique africaine contemporaine. Ici c’est l’histoire d’un migrant africain rentré de son " odyssée européenne " et qui revient vivre sur son continent. Seul, debout, dressé face au monde avec la ferme volonté de s’adresser directement à lui, Etienne Minoungou prend la parole. Un regard sans concession ni faux jugement posé sur l’Afrique et le monde, sans ressentiment, sans plainte pour aller vers une forme de réveil et d’engagement lumineux. Ce seul en scène : Traces, Discours aux Nations africaines est à voir au théâtre de Namur jusqu’au 29 janvier. Infos et réservations : theatedenamur.be

Vous ne le savez peut-être pas mais chaque premier dimanche du mois, plusieurs musées sont gratuits un peu partout en Belgique. Renseignez-vous ça vaut le coup, le prochain dimanche gratuit est donc pour le 6 février prochain.