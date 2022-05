Séquence Culture du vendredi 20 mai 2022

Il y a 20 ans naissait le festival "L’Art et les Tout-Petits" à La Montagne Magique. Jusqu’au 4 juin, vous avez l’occasion, chaque week-end, d’assister à trois spectacles et une expo ou une installation qui est placée dans le hall du théâtre situé au cœur de Bruxelles.

Musiques, lumières, voix, images, traces, textures, langages, couleurs, mouvements, regards, tissent des univers que chacun traverse au gré de l’éveil de ses sens. Idéal pour cultiver les petits bambins. Sachez également qu’en toute fin de festival, les 1ers et 4 juin, il y aura le Petit concert à l’aube, destiné aux enfants dès 2,5 ans qui sera proposé par Fabienne Van Den Driessche et Benjamin Eppe. Dans une ambiance très intime, ils vous emmèneront dans l’univers de Bach, Satie, Vivaldi, avec aussi des chants séfarades et du rythme. Toutes les infos concernant le festival L’Art et les Tout-Petits sont à retrouver sur la https://lamontagnemagique.be/.

Rendez-vous à Namur au théâtre Jardin Passion pour une nouvelle création : ''Le Jour Où On Mangera Des Sandwichs Mous !''.

Un spectacle où il est question de famille, d’amis, des événements de la vie avec beaucoup de rire mais aussi des tensions et de l’émotion. La troupe du Théâtre Jardin Passion se joue encore une fois des codes théâtraux. Ici pas de théâtre, juste un instant où fiction et réalité s’entremêlent. La vie est une fête, profitons-en ! ''Le Jour Où On Mangera Des Sandwichs Mous !'' est à voir à Namur jusqu’au 28 mai.

Et une exposition qui fermera ses portes fin du mois : Pablo Picasso.

Gravures, lithographies et illustrations originales : vous pouvez découvrir une centaine d’œuvres du célèbre peintre espagnol. L’exposition aborde les différentes influences de Picasso, du cubisme au surréalisme en passant par l’Afrique et la tradition espagnole. Le parcours dévoile également d’autres œuvres d’artistes tels Jean Cocteau ou Dora Maar qui fréquentèrent Picasso. Un court-métrage réalisé par le cinéaste belge Paul Haeseart montre Picasso au travail dans son atelier. Rendez-vous au Château de Waroux à Ans jusqu’au 29 mai prochain pour y découvrir le travail du peintre.