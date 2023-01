Séquence Culture du vendredi 20 janvier 2023

Une fois n’est pas coutume, un long métrage : ''Route 66, la piste du rêve américain'' présenté à l’occasion du cycle Exploration du Monde.

Exploration du Monde privilégie l’exploration sous toutes ses formes mais l’aventure racontée par un témoin privilégié reste plus que jamais une expérience unique qu’ils continuent de partager avec les spectateurs. Faire découvrir le monde à travers le regard, le récit et les histoires vécues d’un(e) voyageur (se) r. C’est leur raison d’être. Harley Davidson et Cadillac, rock, blues et country music, la Route 66 porte nos rêves, notre nostalgie d’une Amérique idéalisée… Telle une cicatrice sur la peau du désert, elle serpente entre canyons et villes fantômes. Des artistes la racontent et alimentent le mythe. Sur les sentiers parcourus par les Indiens s’étaient greffées les pistes qui permirent la première conquête de l’Ouest. Sur ces pistes tracées par trappeurs et pionniers se construisit la Route 66 qui rendit possible l’expansion vers l’ouest. ''Route 66 la piste du rêve américain'' est un film présenté par Christian Vérot en salle aux 4 coins de la Belgique jusqu’au 12 février 2023. Infos et séances : explorationdumonde.be

Le théâtre de Namur accueille ''Portraits sans paysage'' un spectacle aux témoignages implacables et à l’humour qui en désamorce souvent la dureté, qui "ouvre" la porte des camps pour personnes exilées.

Des lieux qui se multiplient en Europe et dans le monde mais qui se dérobent souvent aux regards. Et pour cause : sous couvert d’humanitaire, les nouvelles technologies et le business y ont une emprise florissante… Et déshumanisante pour les personnes censées recevoir une protection. L’ensemble des acteurs et actrices sur scène ont mené pendant plusieurs années un travail d’enquête et d’entretiens avec des travailleurs sociaux et humanitaires, des psychologues, des avocats, des journalistes, des détenus, des policiers, des gestionnaires de camps, des hébergeurs, des militants, etc. C’est nourri de ces nombreuses rencontres et de ces témoignages que le spectacle décortique les rouages ​​du travail humanitaire et rappelle la nécessité de cesser de considérer les personnes exilées comme des bénéficiaires d’aides humanitaires pour les reconnaître pleinement comme des sujets politiques avec des droits et une dignité. La compagnie Nimis vous retrouve chaque soir au théâtre de Namur pour Portraits sans Paysage jusqu’au 28 janvier prochain. Infos et réservations : tccnamur.be

N’hésitez pas à vous rendre au centre culturel de Dinant qui accueille une belle exposition de marionnettes.

L’occasion de rencontrer les démarches artistiques, culturelles et théâtrales des marionnettistes des cinq continents. L’intégralité des marionnettes qui sont présentées dans l’expo a joué dans des spectacles. Les pièces proviennent d’Australie, de France, d’Angleterre, du Brésil, du Mali, d’Indonésie, de Chine, d’Inde, d’Allemagne et de Belgique. L’expo se tient jusqu’au dimanche 26 février au Centre culturel de Dinant.