Séquence Culture du vendredi 2 septembre 2022

Rendez-vous à Enghien pour signer la quatrième édition de la Biennale d’art contemporain.

À cette occasion, le parc et le château de la ville hébergent de nombreuses œuvres. Le thème choisi "Par enchantement" engage à la rêverie et vous projette dans un monde imaginaire peuplé de mystères. Les interventions des artistes ponctueront le parc mais aussi de nombreux espaces rarement (ou jamais) ouverts au public. Quinze artistes contemporains se joueront des codes du merveilleux et de l’étrange. L’occasion de faire une balade enchantée. L’événement "Expo Parc Enghien " est gratuit afin de permettre une rencontre la plus ouverte possible. Cela se passe du 3 au 18 septembre prochain tous les jours de 14h00 à 18h00.

Se retrouver en pleine période du Moyen-Age et vivre l’ambiance des ménestrels d’antan ou s’attabler à côté des seigneurs et des mercenaires en armure rendez-vous à Gembloux pour un week-end médiéval.

Vous pourrez même être spectateurs de combat de chevaliers. Voir les métiers du Moyen Age, un campement médiéval, l’archerie aussi… Bref, être plongé dans une autre époque. L’accès au site et à toutes les activités proposées est de 5€ pour les adultes, c’est gratuit pour les enfants. Le samedi, le site est accessible de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 16h. Et ce soir un banquet d‘époque est proposé par le restaurant qui accueille l’événement à Ernage dans la commune de Gembloux.

Connaissez-vous le peintre Edvard Munch ? Mais si, le tableau ''Le Cri'' !

L’artiste, souvent réduit à cette œuvre cultissime, élevée au rang d’icône, a pourtant un corpus d’œuvres tout aussi intéressant et méconnu. Le musée d’Orsay compte remédier à cela à travers une exposition, ''Edvard Munch, Un poème d’amour, de vie et de mort", qui se tiendra du 20 septembre au 20 janvier 2023. Si jamais vous passez par Paris cet automne amateur d’art vous savez ce qu’il vous reste à faire.