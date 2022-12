Séquence Culture du vendredi 2 décembre 2022

Si les Plaisirs d’Hivers et le Marché de Noël se sont ouverts le 25 novembre dans le centre de Bruxelles, le Château de Rixensart accueille également un marché de Noël grandiose au cœur de ce monument historique exceptionnel.

Niché au cœur du Brabant wallon, le Château de Rixensart s’illumine de bougies et de feux de bois à l’occasion des fêtes de fin d’année. Ambiance chaleureuse garantie à l’intérieur comme à l’extérieur ! Pour la deuxième année consécutive, le Château de Rixensart accueille un marché de Noël magique jusqu’au 18 décembre prochain. Des tas d’animations pour petits et grands sont organisés tout au long de l’événement au cœur du site historique. Au programme : la découverte de l’artisanat d’ici et d’ailleurs, des chalets de dégustation, illuminations, balades aux flambeaux, concerts, marionnettistes, magiciens, conteurs et bien d’autres surprises. Infos sur noelauchateau.be

''Le Son d’Alex'' de et avec Alex Jaffray au théâtre de la Toison d’or à Ixelles.

Le son d’Alex est une séquence que vous avez pu entendre sur nos ondes. Cette fois c’est sur les planches d’un théâtre qu’Alex raconte ses anecdotes. Il vous propose un voyage à travers la bande-son de votre vie : 1/3 de musique, 1/3 de vannes, et 1/3 de " il faut venir le voir " parce que comme l’a dit Ennio Morricone " La musique n’est pas une science, mais une expérience ". Vous allez enfin comprendre pourquoi le vrai patron de la musique, c’est Jean Seb, Jean Seb Bach. Vous aurez enfin la preuve que la musique est un métier d’escroc car les DJs et les braqueurs de banques utilisent la même phrase : " Put your hands up in the air, Put your hands up in the air ! "Avec le Son d’Alex, vous allez écouter la musique comme vous ne l’avez jamais entendue. Alex Jaffray nous fait partager avec humour sa passion pour la musique qui lui a permis, petit, de parler avec des notes plutôt qu’avec des mots. ''Le son d’Alex'', d’Alex Jaffray, se jouera les 21 et 22 décembre prochains au TTO.