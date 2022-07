Séquence Culture du vendredi 1er juillet 2022

Exposition photo à découvrir jusqu’au 21 juillet à Bozar : ''Vivian Maier''.

C’était une photographe d’origine française et austro-hongroise, née à New York en 1926 et décédée à Chicago en 2009. Elle exerçait le métier de gouvernante et elle ne pouvait prétendre à la reconnaissance artistique dans l’Amérique de l’époque. Inconnue de son vivant, elle sera reconnue après sa mort comme une des grandes représentantes de la Street Photography. Comme elle n’a pratiquement jamais développé ses négatifs, presque personne n’a vu son travail photographique de son vivant. L’analyse de son œuvre met en avant des thèmes récurrents : scènes de rue, portrait, monde des enfants et autoportraits, un des moyens d’expression qu’elle privilégie. Un voyage à travers les rues de ces grandes villes au fil de plus de 80 autoportraits. Saisissant. ''Vivian Maier'' c’est l’expo photo à ne pas manquer ce mois-ci. Rendez-vous à Bozar dans le Centre du Bruxelles.

Je vous propose une balade pour cet été sur le site du Bois du Cazier, l’ancienne exploitation minière abrite plusieurs musées qui valent vraiment le détour.

Il y a un musée du verre ; des démonstrations du travail de forge par de vrais artisans ; un musée de l’industrie qui passe en revue les heures de gloire de la Wallonie comme terre de charbonnage ou de sidérurgie ; et puis bien sûr, il y a le mémorial, intitulé "Espace 8 août 1956". Parce que c’est ce jour-là qu’un incendie se déclenche dans la mine, à plus d’un kilomètre de profondeur. La tragédie terrasse la Belgique : 262 mineurs perdent la vie. Entre culture et nature, le Bois du Cazier est un lieu d’histoire et de mémoire au patrimoine remarquable niché au creux de trois terrils à la biodiversité étonnante. Infos et réservations : www.leboisducazier.be

Le théâtre Les Doms qui fête ses 20 ans avec 14 spectacles belges à Avignon.

Le festival d’Avignon forme une manifestation phare du spectacle vivant contemporain, le plus belge des théâtres français fête donc cette année ses 20 ans d’existence au travers de son festival OFF 2022 qui s’y tiendra du 7 au 28 juillet prochain. Au programme 14 spectacles, des rencontres au jardin, des colloques, des débats et le grand retour du restaurant sur la terrasse fraîche et ombragée. Le Théâtre des Doms retrouve donc toutes ses couleurs pour célébrer 20 années d’existence de la vitrine de la Fédération Wallonie-Bruxelles à Avignon.

Pour info, j’aurai le plaisir de continuer à vous proposer des événements culturels tout au long de cet été.