Séquence Culture du vendredi 1er avril 2022

Une comédie romantique au théâtre des Galeries, le Bps 22 à Charleroi et le festival de Cirque Hopla.

Je vous invite à découvrir une comédie moderne et légère truffée de petits drames quotidiens. ''Accords Parfaits'' se joue et se termine ce dimanche au théâtre des galeries dans le très beau cadre des galeries de la reine à Bruxelles. Marie interprétée par Christelle Pedrinelli, jeune cadre dynamique, découvre avec stupeur que le ménage de son appartement n’est pas fait par la gardienne d’immeuble à qui elle a confié cette tâche mais par un jeune homme très séduisant joué par Marc Weiss qu’elle ne connaît pas. Le réalisme de la pièce, les conflits ménagers, les histoires de clés donnent le ton d''Accords Parfaits'', comédie résolument moderne où les apparences du confort matériel brouillent les cartes des rapports humains mais quand les masques tombent, que les blessures et les solitudes se révèlent, apparaît alors une autre comédie, plus douce et plus intime, sur la peur d’aimer, sur la complexité des rapports hommes-femmes, et surtout sur l’espoir. ''Accords Parfaits'' mise en scène par Isabelle Paternotte est à voir jusqu’au 3 mars.

Le BPS22 Musée d’art de la Province de Hainaut, à Charleroi, sera fermé pour plusieurs mois, à partir de juin de cette année. L’Objectif est de permettre les travaux de mise en conformité énergétique du bâtiment. Le 22 mai prochain, au terme de l’exposition ''Teen Spirit'', le BPS22 fermera donc temporairement ses portes. ''Teen Spirit'' une expo qui remporte un beau succès. Elle s’intéresse à l’adolescence au travers de 30 artistes et 90 œuvres déployées dans tout le BPS22. La sélection vise des médiums peu utilisés pour traiter ce sujet, abordé jusqu’ici presque exclusivement par la photographie. Le titre "Teen Spirit" est inspiré du morceau de Nirvana, ''Smells Like Teen Spirit'', sorti en 1991, devenu l’hymne d’une génération désabusée marquée par le déclin social et la mondialisation. A la clôture de ''Teen Spirit'' des expositions et activités extra-muros seront proposées durant la période de travaux. Plus d’informations bps22.be

La 15e édition du festival de cirque "HOPLA !" se tiendra du 11 au 17 avril en de multiples lieux de la Ville de Bruxelles. Une quinzaine de spectacles gratuits sont au programme. Dont un spectacle humoristique en salle autour d’un trapéziste hors normes (TearAway), des acrobates dans une roue insolite qui se déplacera dans différents quartiers de la Ville ou encore des funambules en tous genres seront à voir au fil de cette deuxième semaine des vacances de printemps. Le festival se refermera le samedi 16 et le dimanche 17 avril avec deux représentations du spectacle pyrotechnique "Fire Party !" sur la place De Brouckère. Il rassemblera des danseurs, jongleurs et acrobates qui joueront avec le feu dans un répertoire comique.