Séquence Culture du vendredi 18 novembre 2022

Voici quelques idées de sorties culturelles pour agrémenter ces prochains jours :

Tout d’abord un peu d’humour, nous avons évidemment plus besoin que jamais de rire en ces temps particulier. L’humour au TTO avec une pièce de Gilles Dal. Bla bla bla.

Gilles Dal, chroniqueur et historien est un chasseur d’incongruités, pisteur de faux-semblants et débusqueur de lieux communs. Sa marotte : les ratés de la communication entre humains. Car il n’a échappé à personne que lorsqu’on dit A, l’autre entend B, et que c’est par hasard ou par erreur que malgré tout, le monde tourne plus ou moins rond. Ce spectacle passe en revue, à partir de photos désopilantes et/ou absurdes, une ribambelle de cas flagrants d’incompréhension mutuelle, que ce soit dans le domaine de la publicité, de la restauration, de l’administration ou… de l’amour.

Bla bla bla de et avec Gilles Dal et Wilhem De Baerdemaeker dans une mise en scène de David Nobregaest. Une création à voir au théâtre de la toison d’or jusqu’au 3 décembre. Infos et réservations ttotheatre.com

Ensuite une expo photo à Liège. Il ne vous reste que ce week-end pour aller voir " Ne jugez pas un livre à sa couverture ". Spontanée et sauvage, la pratique du photographe Kelvin Konadu qui vit et travaille à Liège détourne les codes et bouscule les attentes.

Cela se passe à la galerie Satellite à Liège jusque dimanche inclus. L’accès est gratuit tous les jours à partir de 14h pendant les heures d’ouverture du cinéma Churchill.

Encore un peu de photo au centre Marius Staquet à Mouscron cette fois qui accueille à partir du 19 novembre, le travail de Céline Vermaute. La photographe mouscronnoise observe ce qui l’entoure, partout, tout le temps. Elle s’amuse à repérer ce petit détail qui pourrait devenir la pièce centrale d’une photographie.

Cette exposition et son fil rouge nous entraîne sur "le parcours de la vie". On y voit les fissures, les failles mais aussi ce qui les colmate. Ainsi dans la galerie, des murs d’hôpital, là où le bât blesse croisent la Nature, celle qui répare…

Céline Vermaute expose donc à l’Espace Wesche du Centre culturel de Mouscron du 19 novembre au 18 décembre prochain.

Et enfin pour terminer une exposition présentée à Lille : Prière de toucher.

Le Palais des Beaux-Arts de Lille présente une exposition au titre étonnant, Prière de toucher… l’art et la matière. La proposition renverse la consigne habituelle.

L’interdiction se mue en une invitation à la lecture tactile de copies d’œuvres célèbres. Les pièces ont pour thème la figuration humaine. Autre interdit levé concernant le toucher du corps. A l’origine du projet, les équipes du Musée Fabre de Montpellier ont collaboré avec des personnes non-voyantes et malvoyantes.

L’Exposition Prière de toucher est gratuite jusqu’au 27 février 2023.