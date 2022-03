Séquence Culture du vendredi 18 mars 2022

Des idées de sorties culturelles : une expo Pop Masters à la Grand-place de Bruxelles, un spectacle au théâtre de Namur et le festival Kidzik qui fête ses dix ans !

La nouvelle expo " Pop Masters " débarque sur la Grand-Place avec ses trois maîtres du genre : Andy Warhol, Roy Lichtenstein, et Keith Haring. En plein cœur du centre-ville, dans un immense espace dédié sur la Grand-Place, ce sont plus de 150 posters originaux qui s’exposent. L’expo vous emmène à travers l’histoire des années 60,70 et 80. Elle est conçue comme un voyage à faire entre amis ou en famille et vous invite à s’immerger dans le Pop Art, courant artistique majeur et disruptif de la seconde moitié du XXe siècle. ''Pop Masters'' est à voir jusqu’au 29 mai.

Du théâtre avec le spectacle ''Le Dîner'' de Jean-Michel Frère, d’après le roman d’Herman Koch. Jusqu’au 26 mars le studio à Namur vous propose cette pièce entre'' Festen'' et ''Orange Mécanique'', vous assisterez à un dîner de famille qui ne se déroule pas comme prévu. Avec une écriture au cordeau et un humour sarcastique, Herman Koch, l’auteur de ce succès littéraire phénoménal pose sur la table un dilemme majeur : jusqu’où peut-on aller pour protéger ses enfants ? L’histoire est inspirée d’un fait réel : l’assassinat d’une femme sans-abri à Barcelone. Maria del Rosario Endrinal Petit a été agressée en décembre 2005 par trois garçons de milieux favorisés dans l’entrée d’une banque puis mise à feu. Les garçons ont été arrêtés et condamnés à 17 ans de prison en 2008. Un huis clos étouffant et dérangeant, le portrait d’une bourgeoise en pleine crise, prête à renoncer à toutes ses valeurs morales. Un détonant mélange de comédie de mœurs à l’humour ravageur et d’un roman noir à la tension implacable. ''Le dîner'' de Jean-Michel Frère avec Lara Persain et Nicolas Buyss est à voir jusqu’au 26 mars au Studio du théâtre de Namur.

Le Kidzik Bruxelles, l’incontournable festival musical des petites oreilles fête en grande pompe ses dix ans. Le Kidzik est un festival de musique jeune public mêlant concerts et animations musicales à destination des enfants de 0 à 8 ans. Le festival se déroule tout au long du mois de mars et propose une vingtaine de représentations dans une dizaine de lieux culturels différents de la capitale. Un festival de musique variée qui propose, comme à son habitude, une grande diversité de styles pour initier les spectateurs de demain à la curiosité et la découverte. Au rythme des batteries, guitares, violons, flûtes, saxophones ou encore pianos, le Kidzik fera chanter et danser les enfants de la capitale pour les sensibiliser aussi bien à la musique classique qu’au jazz ou à la musique du monde. Toutes les infos bxl.kidzik.be