Séquence Culture du vendredi 18 février 2022

''Kill Fiction'' met donc en scène six personnages attachants (évidemment, sinon ce ne serait pas du cinéma américain), qui évoluent dans un huis-clos tendu inspiré de Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Personnages qui vont, dans un rythme effréné, enquêter pour débusquer la taupe qui s’est parmi eux infiltrée. L’urgence et la violence des évènements révèlent la véritable nature de ces gangsters : peureux, rêveur, amoureux, fidèle, sensible ou mignon. ''Kill Fiction'' de David Nobregaest à voir jusqu’au 15 mars au TTO à Bruxelles.

Une exposition photo d’Helen Levitt qui est la pionnière de la street photography.

En effet des années 40 aux années 80 elle a sillonné les rues de New-York, captant la vie quotidienne et les enfants de Harlem, de Brooklyn et du Lower East Side. La force et le caractère unique des images d’Helen Levitt réside dans le fait que ces photos ne sont ni photoreportage, ni photo documentaire, juste des photos qui captent la vie dans " l’instant décisif ". Vous retrouverez des enfants fumant d’un air blasé comme les adultes, d’autres qui fanfaronnent devant l’appareil, la solitude d’individus à leur fenêtre, un ado allongé sur le toit d’une voiture, des familles entières sur les fameux perrons des immeubles new-yorkais et aussi des scènes insolites teintées d’humour. Une centaine de photos sont à découvrir. ''L’art est dans la rue - Helen Levitt'' se déroule à la Fondation A à Bruxelles jusqu'au 10 avril.