Séquence Culture du vendredi 17 juin 2022

Petit tour d’horizon de vos spectacles de théâtre cet été :

La tournée des châteaux du théâtre des galeries organisé chaque été aux quatre coins des plus beaux endroits de Belgique. ''Musée haut, musée bas'' de Jean-Michel Ribes vous sera proposé.

Les comédiens vous inviteront à découvrir les multiples faces cachées de l’univers muséal : la vie secrète des œuvres d’art, le terrible sacerdoce des gardiens, la délirante journée des guides… Il s’en passe des choses entre la salle des antiquités grecques et celles des impressionnistes, entre l’exposition de photos présentant 350 sexes masculins et le parking " Dali " du 4e sous-sol. Et si les visiteurs faisaient eux-mêmes partie des créations exposées ? Une visite au musée extrêmement jubilatoire, un beau bijou de la littérature absurde à découvrir ! "Musée haut, musée bas" de Jean-Michel Ribes, dans une mise en scène de Sandra Raco débute le 21 juillet à Namur et sillonnera toute la Wallonie jusqu’au 2 septembre.

Infos et réservations trg.be

Direction Villers la Ville où les spectacles d’été font figure d’événement incontournable dans le paysage théâtral belge francophone avec cette année : Shakespeare. Chaque été depuis 1987, des milliers de spectateurs se rendent à Villers-la-Ville afin d’y vivre un moment théâtral épique et populaire hors du commun. Cet été c’est un classique de Shakespeare qui se joue : Romeo et Juliette dans une mise en scène de Thierry Debroux. ''Roméo et Juliette'' est sans doute l’œuvre la plus connue de Shakespeare ; faite de vengeances, de haines familiales et de sentiments exacerbés, ce drame romantique transporte le spectateur dans une action qui mêle la légèreté de la comédie et les profondeurs de la tragédie. La mise en scène développera l’urgence de vivre et la violence des passions nouvelles que les deux jeunes amants, nés sous une mauvaise étoile, découvrent au travers de l’éblouissement de leurs sentiments et de la pureté qui les consume. ''Roméo et Juliette'' débute le 12 juillet prochain.