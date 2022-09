Séquence Culture du vendredi 16 septembre 2022

Pour ouvrir sa saison 2022-2023 le Théâtre Royal des Galeries vous propose "Cuisines et Dépendances", une comédie sociale pertinente signée Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, un texte devenu un classique du genre.

Une écriture au couteau partageant un même regard et une même envie de bousculer nos torpeurs, nos paresses et nos conformismes. Jacques et Martine, couple apparemment sans histoire, accueillent de vieux amis qu’ils n’ont pas revus depuis dix ans. Au cours de la soirée, la tension monte, la présence de celui qui a réussi déchaîne admiration, envie, jalousie et agressivité. Tout cela est vu de la cuisine, où les convives viennent tour à tour se livrer, se plaindre et s’expliquer. La maîtresse de maison, entre deux plats, est dans tous ses états pendant que les personnages dévoilent, petit à petit, leurs névroses respectives. Derrière des dialogues efficaces, drôles et caustiques se révèlent des personnages consistants et complexes avec leurs névroses, leurs aspirations déçues, leurs failles et leurs espoirs souvent dérisoires. Un texte féroce, drôle, lucide et ingénieux brillamment interprété par 5 comédiens sous le regard et la mise de Patrice Mincke. ''Cuisines et dépendances'' est à voir au théâtre des Galeries, Galerie de la Reine à Bruxelles jusqu’au 9 octobre. Réservations : trg.be.

Après onze ans de travaux (bien plus que les trois ans prévus au départ), le musée des Beaux-Arts d’Anvers (KMSKA) inauguré en 1890, rouvrira enfin ses portes le 24 septembre prochain.

Avec ses magnifiques collections de primitifs flamands, de Rubens, d’Ensor, de Rik Wouters et d’expressionnistes flamands (8400 objets au total dont 600 seront exposés), le musée a gagné 40% d’espaces d’exposition supplémentaires.

Enfin sachez que ce week-end les fêtes de Wallonie battent leur plein partout.

A Namur avec un programme créatif et varié pour cette édition 2022. Folklore, mémoire, tradition, identité namuroise et divertissement sont au rendez-vous. Les traditionnels concerts auront lieu sur la Place Saint-Aubain ainsi que sur la Place d’Armes. A La Louvière aussi qui accueille des artistes d’exception sur la scène de la Place Communale. Car les Fêtes de Wallonie sont devenues, à La Louvière, un rendez-vous incontournable de l’année. Le programme complet des fêtes de Wallonie est à découvrir sur fetesdewallonie.be.