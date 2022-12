Séquence Culture du vendredi 16 décembre 2022

Le nouveau Musée des Beaux-Arts de Charleroi ouvre ses portes le samedi 17 décembre dans son nouvel écrin pour accueillir ses magnifiques collections permanentes et des expositions temporaires.

Fermé depuis 2019, le Musée s’installe dans un bâtiment emblématique du haut de la Ville, les anciennes Écuries Defeld. Ses 2080 m² ont été entièrement réaménagés pour accueillir les collections communales, au premier étage et un tout nouveau cycle d’expositions temporaires, au rez-de-chaussée. 2022 n’est pas seulement l’année de cette inauguration attendue ; c’est aussi celle du centenaire des Éditions Dupuis. Il était donc évident pour le Musée des Beaux-Arts de Charleroi de rouvrir ses portes en consacrant sa première exposition temporaire à ce fleuron carolo. Intitulée "Dupuis : La fabrique de héros. 100 ans de 9e art au Pays noir", l’exposition retrace 100 ans de créations emblématiques, allant des Schtroumpfs à Gaston Lagaffe, en passant par Spirou et Fantasio, le Marsupilami et bien d’autres encore. Une expo à découvrir du 17 décembre 2022 au 30 juillet 2023

Rendez-vous au théâtre de Namur le 17 décembre dans la grande salle à 16 heures pour voir le spectacle ''Norman c’est comme normal, à une lettre près''.

Une pièce de Mary Henry dirigée par Clement Thirion qui questionne joyeusement le rapport à la norme, l’acceptation de la différence et les codes culturels d’appartenance aux genres privilégiant l’humour, la danse, les jeux de mots et de narration. Norman est un petit garçon de 7 ans. Il aime porter des robes. Dans le jardin, plus il tournicote, plus ça vole, plus c’est chouette. Un jour, il reçoit l’autorisation d’aller en robe à l’école. Les trajets scolaires se transforment alors en une descente abyssale, une descente aux enfers même, puisque dans la case "enfer", on peut tout mettre. Un spectacle à voir dès 8 ans. D’ailleurs juste après la représentation, une rencontre est organisée avec Gilles Abel, philosophe pour enfants. Un moment rien que pour eux et pour apprendre à dire ce qu’ils pensent et à penser ce qu’ils disent. Réservations pour "Norman c’est comme normal, à une lettre près " sur tccnamur.be.

Et enfin rendez-vous à 17 heures dimanche 18 décembre à Louvain la Neuve pour une ambiance de Noël garantie : Le chœur Carloo Cantores partagera avec vous des chants issus de diverses traditions.

A l’orgue, François Houtart vous proposera des pièces de Noël de Bach, Balbastre, Boëly et Franck. Après le concert, vin chaud et chocolat chaud à partager avec les artistes ! Le concert a lieu ce dimanche à l’Église des Saints-Marie-et-Joseph de Blocry, à Louvain-la-Neuve.