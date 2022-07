Séquence Culture du vendredi 15 juillet 2022

Voici quelques idées de sorties culturelles afin d’égayer vos journées d’été en Belgique :

Un des fleurons de la musique belge Toots Thielemans aurait eu 100 ans, le 29 avril 2022. Pour l’occasion, la Bibliothèque Royale de Belgique s’allie au Musée des Instruments de Musique afin de commémorer comme il se doit ce musicien d’exception avec l’exposition "Toots 100. The Sound of a Belgian Legend".

Vous pouvez y découvrir des instruments, mais aussi des récompenses, des partitions, des caricatures, des portraits… Au-delà de sa carrière riche à la renommée devenue mondiale, l’exposition permet aussi d’en savoir plus sur Jean-Baptiste Thielemans, de son vrai nom et comment il est devenu "Toots". “Toots 100. The Sound of a Belgian Legend”, est à voir jusqu’au 31 août 2022, à KBR, Mont des Arts 28, Bruxelles.

Rendez-vous à Gand ce week-end et toute la semaine prochaine pour les Gentse Feesten !

Au programme de la musique, du théâtre de rue, des expositions, des animations pour enfants, des parades, des cortèges, bref la fête. Dix jours durant, diverses attractions attirent des milliers de personnes à Gand, parmi elle ; le Bal 1900, le festival international de marionnettes, le festival international du théâtre de rue ou encore le chapiteau à miroirs au parc Baudel. La tour de la Cathédrale Saint-Bavon est également uniquement accessible pendant les Fêtes de Gand. L’idéal pour une vue imprenable sur ce festival unique au cœur de Gand. Coup d’envoi aujourd’hui jusqu’au 24 juillet prochain. Toutes les activités sont gratuites.

C’est également aujourd’hui que démarre la célèbre tournée des châteaux du théâtre royal des Galeries : ''Musée haut musée bas'' de Jean Michel Ribes sillonnera les 4 coins de Wallonie et de Bruxelles jusqu’au 31 août.

Avec l’humour grinçant de l’auteur, "Musée haut, musée bas" met en scène une douzaine de personnages, artistes, visiteurs, conservateurs et guides, qui s’éparpillent dans le grand bazar de la culture d’aujourd’hui. Dans cette histoire, l’auteur ne veut ni donner de leçons, ni faire de commentaires, seulement explorer ce lieu où se rencontrent les muses, où se mêlent l’art et la vie, les mortels et les immortels, dans un ballet émouvant et absurde. Il a voulu que le public traverse le spectacle comme il visite un musée, sautant de la Peinture Hollandaise aux Dadaïstes, des Antiquités grecques aux Impressionnistes… C’est-à-dire en traitant chaque scène dans un style de théâtre aussi différent que l’est celui des salles de musée. Une pépite du répertoire français. Désopilant, léger et subversif. La mise en scène est signée Sandra Raco. Réservations Le Théâtre Royal des Galeries.