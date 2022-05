Séquence Culture du vendredi 13 mai 2022

Un spectacle à découvrir ce soir et samedi 14 mai au théâtre National : ''La Dernière Nuit du Monde''.

Imaginez un monde sans nuit. Un monde où l’homme, épaulé par la science, mettrait fin à ses besoins physiologiques de sommeil. Une pilule lui permettrait de dormir 45 minutes sans effet de fatigue. Alors ça peut paraître pratique au début… Mais sans ombre pas de lumière. Fantasme pour certains, cauchemar pour d’autres, ''La Dernière Nuit du Monde'' aborde ce thème : une planète H24 sous le fallacieux motif que le jour déborde et qu’il est donc grand temps pour l’homme d’habiter le temps autrement. Un spectacle aux accents d’anticipation réalisé par Laurent Gaudé et Fabrice Murgia. Gabor (interprété par Fabrice Murgia) et Lou (par Nancy Nkusi) sont en couple. Lui, se jette corps et âme dans la réalisation de cette pilule. Elle, tente de le raisonner, de le sensibiliser. En vain. La dernière nuit survient, pour l’humanité mais aussi pour le couple. Lou disparaît. Commence une enquête que troublent finalement le manque de sommeil et les intérêts d’un capitalisme effréné. ''La Dernière Nuit du Monde'' le 13 et 14 mai au Théâtre National à Bruxelles.

Une exposition : “Portraits de Femmes. Des Récits pour une Histoire” jusqu’au 20 novembre 2022, le Mundaneum à Mons propose sa nouvelle exposition abordant la question de l’invisibilité des femmes dans l’Histoire.

L’exposition raconte le récit de femmes belges en marche vers l’émancipation et la conquête de leurs droits. L’exposition met en avant des anonymes, des héroïnes, des combattantes, des artistes, des visionnaires…, avec pour point de départ et narratrice Léonie La Fontaine qui fut à la tête des premiers mouvements féministes belges. Au travers de 17 portraits principaux, l’exposition aborde 17 thématiques de l’émancipation des femmes belges. Un programme complet a été pensé autour de l’exposition pour continuer à ouvrir les débats et élargir les points de vue. Cycle de conférences, projection de film, ateliers, colloque… Le programme complet est à découvrir sur www.mundaneum.org

Et un festival : la 6e édition du festival international JEM (Journées Européennes de la Marionnette) qui a démarré le week-end dernier et qui se prolongera chaque week-end jusqu’au début juin à Ixelles.

De nombreuses "premières" dans l’art de la marionnette en Belgique, avec des artistes internationaux et belges confirmés, des maîtres de différentes techniques pour un public familial, des traditions et des spectacles venant de toute l’Europe, pour créer un lieu de rencontres et de dialogues pour tous les amoureux, curieux et passionnés des cultures de la marionnette. Dans ce festival, vous verrez des objets, du papier, du carton, des ombres, des marionnettes de table etc. Tous les spectacles sont à partir de 4-5 ans. Certains sont joués dans d’autres langues que le français, mais accessibles par le jeu des marionnettes et l’histoire proposée. Rendez-vous tous les week-ends de ce mois au théâtre du Péruchet à Ixelles mais aussi pendant le week-end prolongé de l’ascension.