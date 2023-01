Séquence Culture du vendredi 13 janvier 2023

Rendez-vous au théâtre des Martyrs dans le centre de Bruxelles pour y découvrir un classique de Tchekov ''Inanov''.

Extrait : " Nous avons une telle quantité de rouages, de boulons, de soupapes qu’on ne saurait se juger les uns les autres… Je ne vous comprends pas, vous ne me comprenez pas, et nous-mêmes, nous ne nous comprenons pas." C’est une société au bord du gouffre dans laquelle nous entraîne Tchekhov, faite d’hommes et de femmes à l’esprit petit-bourgeois, qui s’ennuient et s’enlisent, hypocrites, roublards, antisémites, avides d’argent, de plaisirs et de ragots. Au sein de cette société à l’arrêt, Ivanov, homme de contradictions et de paradoxes, incapable d’aimer, ruiné financièrement, souffre et se débat. Nous avons ici le double portrait d’une société et d’un homme au bord du gouffre entre lâcheté, passion et idéaux trahis. Tchekhov est toujours notre contemporain. Pour ce spectacle Georges Lini metteur en scène réunit la crème des comédiens belges ; France Bastoen, Anne-Pascale Clairembourg, Stéphane Fenocchi, Thierry Janssen, Marie-Paule Kumps Vincent Lecuyer, Pietro Pizzuti ou encore Luc Van Grunderbeeck, une distribution à la hauteur de l’auteur. ''Ivanov'' est à voir jusqu’au 21 janvier au théâtre des Martyrs.

Une expo photo pour ravir les amateurs du genre, Bruxelles accueille ''Untold Stories'' une expo posthume célébrant la vision et l’œuvre du célèbre photographe Peter Lindbergh.

L’artiste allemand s’est fait connaître dans les années 80 avec ses portraits en noir et blanc de top-modèles et de superstars au naturel. Il a su mieux que quiconque capturer la beauté brute de Naomi Campbell, Kate Moss, Cindy Crawford ou Linda Evangelista, marquant de son empreinte la manière dont les médias dépeignent les femmes. Juste avant sa disparition, il a apporté́ la touche finale à un projet comprenant plus de 150 œuvres ; "Untold Stories" est une recherche d’unité visuelle et de dialogue dans les innombrables images qu’il a capturées pendant 40 ans. Vous plongerez dans une expérience immersive qui rassemble des photographies emblématiques et des œuvres jamais publiées. ''Peter Lindbergh – Untold Stories'', est à voir jusqu’au 14 mai 2023 à l’espace Vanderborght, Rue de l’Ecuyer 50, 1000 Bruxelles.

Jusqu’au mois de mai 2023, l’univers de James Bond, et surtout ses gadgets parmi lesquels ses nombreuses voitures mythiques, s’exposent au Palais 1, à Bruxelles.

Une première européenne qui promet une expérience exceptionnelle. L’exposition "Bond In Motion", est si spectaculaire, qu’elle devrait ravir même les moins fans de l’agent britannique. L’événement vous transporte sur pas moins de 6000 m2 compilant des objets iconiques de l’univers Bond. Une collection incroyable d’objets originaux, dont une cinquantaine de véhicules, des voitures, des motos, des bateaux, des avions, des hélicoptères, des hovercrafts et même une rame de métro de plus de 11 mètres de long, vue dans Skyfall. A voir !