Séquence Culture du vendredi 12 août 2022

Cap sur Spa pour le célèbre festival de théâtre de Spa, véritablement le festival culturel de ce week-end !

Il accueille chaque année pas moins de 10.000 spectateurs dans sa ville d’eau. Il a débuté jeudi le 10 aout et enchantera vos journées et soirées jusqu’au 21 aout. Pour vous résumer, ce festival est le miroir de la vitalité exceptionnelle du théâtre belge. Il accueille chaque année nombreux théâtres et compagnies professionnels venus des quatre coins de Wallonie et de Bruxelles. Toutes les formes de théâtre s’y trouvent d’ailleurs : théâtre classique, théâtre contemporain, musical visuel pour enfants, de rue mais aussi désormais du cirque, de la magie ou encore de l’humour… Des lectures, des animations pour les enfants bref l’art vivant sous toutes ses formes !

Des créations vous sont également proposées, parmi elles : ''Acting'' de Xavier Durringer mis en scène par Alexis Goslain.

Dans une cellule de prison, Robert, acteur et metteur en scène condamné pour meurtre, rejoint Gepetto, un petit escroc, et Horace, son mystérieux codétenu muet et insomniaque… Les liens se nouent entre Robert et Gepetto autour du métier d’acteur. Mais les deux détenus ne lui donnent pas la même définition : Gepetto ne pense qu’au star-système ; Robert, lui, invoque Shakespeare, Stanislavski et l’art de l’acteur. Pourtant ce dernier va enseigner la comédie au premier et le pousser dans ses ultimes retranchements, au cœur des secrets du métier. Avec sa langue toujours percutante, canaille, populaire, scabreuse, Xavier Durringer revient au texte par une mise en abyme de cet art qui ne finit pas de fasciner : le théâtre. ''Acting'' est à découvrir parmi les dizaines de spectacles proposés dans le cadre de ce festival de Spa. A noter également les deux grands rendez-vous reportés pour cause de pandémie : Les Princesses, éclatant spectacle de cirque venu de France, et L’Amour vainqueur, conte musical mis en scène par le directeur du Festival d’Avignon, Olivier Py sont enfin programmés. La programmation complète se trouve sur www.royalfestivalspa.be.

Un autre festival se prépare : la treizième édition du festival Vibrations qui se tiendra du 18 au 21 août à Malmedy.

15 à 20.000 personnes sont attendues pour profiter d’une cinquantaine de concerts, d’univers musicaux les plus variés, totalement gratuits.

Et si vous avez envie de vous rafraîchir le temps d’une visite, rendez-vous à la Cité miroir de liège pour l’exposition ''Le Droit de Vivre''.

Une expo qui retrace l’histoire de la sécurité sociale en Belgique. L’expo est inspirée par la bande dessinée ''Un Cœur en Commun, La Belge Histoire de la Sécurité Sociale''. À travers un parcours ludique fait d’illustrations, de photos, d’extraits de planches, de textes et d’extraits de réalisations audiovisuelles, vous découvrez les différentes étapes qui ont conduit à la création de la sécurité sociale en Belgique. La scénographie est très originale. Le droit de vivre est à voir jusqu’au 4 septembre à la cité Miroir à Liège.