Séquence Culture du vendredi 11 mars 2022

Avec la levée du CST et la fin des jauges restrictives le monde culturel est plus qu’en fête !

''Namur en Mai'', sera d’ailleurs cette année un festival au parfum de liberté retrouvée. En effet Namur en Mai confirme sa tenue dans un format complet ces 26, 27 et 28 mai 2022. Le festival namurois sera un des premiers événements à retrouver enfin son public sans restriction. ''Namur en Mai'' vous retrouvera cette année sans masque, sans CST, sans distanciation sociale et sans restriction des mesures Horeca, mais avec toute sa poésie habituelle. Un vrai signe d’espoir qui se dessine pour tous ceux en manque de culture.

Rendez-vous au théâtre Marni pour y découvrir une pièce du Rideau de Bruxelles ; ''Celle Que Vous Croyez'' d’après le roman de Camille Laurens. Claire, 48 ans, se crée le faux profil Facebook d’une femme de 24 ans et entame une relation virtuelle avec Chris, 36 ans. Camille Laurens, l’autrice elle-même, assure à son éditeur que le récit de Claire n’est en fin de compte que le sien, la réalité dépassant de loin la fiction… On y plonge, dans le sillage d’une de la comédienne Valérie Bauchau, jusqu’aux abysses de l’invisibilité et du mensonge que se résout à élaborer cette quinquagénaire pour en sortir, pour reconquérir son droit au désir. Un grand spectacle sur l’amour, le narcissisme, et la violence sociale. La mise en scène est signée Jessica Gazon. A voir au théâtre Marni à Ixelles jusqu’au 19 mars prochain. Réservations : rideaudebruxelles.be

Et puisque le 8 mars c’était la journée internationale des droits des femmes je vous invite à découvrir l’exposition “Sorcières Avant La Lettre” au KBR Museum à Bruxelles. Le musée de la Bibliothèque Royale présente une série de manuscrits contenants des représentations de femmes au Moyen Âge avant même que la figure de la sorcière n’existe. “Qu’elles soient saintes, béguines, sibylles ou sirènes, qu’elles se nomment Jeanne d’Arc, Marie ou Christine de Pisan, qu’elles pratiquent l’artisanat ou la miniature, découvrez les nombreuses facettes de la féminité à une période particulière, précédant de peu le début de la chasse aux sorcières”. En effet, le cliché de la sorcière médiévale, pourtant bien ancré dans notre imaginaire, s’avère pourtant inexistant à cette époque. Les manuscrits exposés vous permettront de comprendre de manière nuancée ce que signifie " être une femme " à la fin du Moyen Âge dans nos contrées. Entre la figure de la Vierge Marie et celle de la sirène, la femme revêt en effet plusieurs facettes, parfois surprenantes. " Sorcières avant la lettre " est à voir jusqu’au 24 avril.