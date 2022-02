Séquence Culture du vendredi 11 février 2022

Une expo à Bruxelles, un spectacle au théâtre de Namur et une idée de sortie (coquine et culturelle) pour le 14 février.

Une grande exposition incontournable du genre qui arrivera en mars. À partir du 18 mars, l’exposition ''Viva Frida Kahlo Immersive Experience'' vous proposera de plonger dans l’univers de l’artiste mexicaine devenue une icône intemporelle. Jupe longue, fleurs sur la tête, châle sur les épaules, un seul sourcil : Frida Kahlo est devenue une image iconique de la culture pop. La peintresse mexicaine a marqué son époque par ses œuvres et ses autoportraits reflétant la douleur avec laquelle elle vécut au quotidien et qui a donné naissance à son inspiration artistique. Cette plongée hypnotique à 360 degrés s’annonce déjà comme l’un des événements majeurs en matière d’expo en 2022. Actuellement présentée à Zurich, Bruxelles est la deuxième ville européenne à accueillir cette exposition numérique immersive monumentale nécessitant un dispositif technique composé d’une centaine de vidéoprojecteurs et d’une sonorisation spatialisée pour donner vie à ces tableaux vivants panoramiques projetés du sol au plafond sur une surface de plus de 900 m². Vertigineux ! ''Viva Frida Kalho'' débutera le 18 mars au Viage Theatre situé boulevard Anspach à Bruxelles.

Rendez-vous au théâtre de Namur pour assister au très beau spectacle ''Sylvia'' de Fabrice Murgia. Fabrice rend hommage à Sylvia Plath figure de proue d’un féminisme plus poétique qu’engagé. L’artiste se débattra toute sa vie entre son désir de répondre aux injonctions du rêve américain des années 50 et 60 (épouse et mère parfaite) et son besoin irrépressible d’écrire. Une contradiction profonde qui la mènera à la tombe. Auparavant, elle tirera de cette vie complexe un roman, ''The Bell Jar'' (La cloche de détresse) paru en 1963. Sur scène, neuf comédiennes incarnent Sylvia à différents moments clés de sa vie. Le spectacle est à la lisière du théâtre et du cinéma. Tout au long de la pièce, vous assistez en temps réel à la conception d’un film projeté sur un grand écran. La caméra, dirigée par Juliette Van Dormael, souligne le déchirement de l’artiste, filme les émotions au plus près des visages des comédiennes et suit les mouvements des différentes Sylvia du début à la fin. Une mise en abyme et un portrait sensible, encore enrichi par la mélancolie des compositions musicales de l’auteure-compositrice belge An Pierlé. ''Sylvia'' est à voir au théâtre de Namur du 17 au 19 février. Réservations : theatredenamur.be

Rendez-vous au MEM, un musée pas comme les autres. Ce musée, situé dans une ancienne demeure du Sablon, vous offre un aperçu historique de l’art érotique de l’Antiquité à nos jours. La collection privée, parmi les plus belles d’Europe, présente des pièces rares et uniques : peintures, sculptures, antiquités gréco-romaines, ivoires, estampes japonaises et autres objets de curiosité. Parfait pour une soirée du 14 février. Le musée ferme ses portes à 20 heures.