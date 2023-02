Séquence Culture du vendredi 10 février 2023

Le street art quitte les rues pour s’exposer dans les musées et même les châteaux, comme à Waroux dans le cadre de l’exposition "De Toxic à Banksy" à découvrir jusqu’au 23 avril 2023.

Le château de Waroux, d’origine médiévale, est classé au Patrimoine exceptionnel de Wallonie. Dans cette expo vous découvrirez à la fois des autocollants, des collages, des pochoirs et des tags à la bombe. "Les premiers artistes que l’on peut identifier sont Keith Haring, Jean-Michel Basquiat et dans l’exposition, vous verrez aussi Toxic, Kool Koor qui sont vraiment les initiateurs de ce mouvement aux États-Unis." L’exposition intègre également des artistes belges reconnus dans cette discipline "comme les Liégeois Noir Artiste, Jaba ou le Bruxellois Jaune. Rendez-vous au Château de Waroux à Alleur pour cette exposition De Toxic à Banksy.

Le centre culturel de Namur accueille un spectacle du 14 au 18 février prochain ''La Bande sur la Lande'' de Nelly Latour.

C’est l’histoire bouillonnante d’une bande d’ados du nord de la France qui rompt avec l’ordinaire. Auteure et metteuse en scène, Nelly Latour dresse ici le portrait intense d’une jeunesse submergée par ses rêves et ses désirs à la dérive et qui cherche à rouvrir son horizon. La musique jouée en live se fait l’écho de leur état d’esprit. Infos et réservations pour ''La Bande sur la Lande'' au www.tccnamur.be.

''Corée du Nord'' une expo photo de Stéphan Gladieu au musée de la photographie à Bruxelles.

Depuis soixante années, la Corée du Nord suscite interrogations et fascination. Les rares images qui en parviennent émanent des autorités, de rares touristes ou de journalistes étrangers. Ce sont alors des images de propagandes, des témoignages partiels et souvent orientés qui s’imposent à nous, informant peu de la vie que mènent les 26 millions de personnes qui peuplent le pays. C’est à ce travail d’approche d’une population que s’est attaché Stéphan Gladieu. C’est sans a priori, sans militantisme ni dénonciation que durant divers séjours à Pyongyang et dans la campagne coréenne, le photographe français a posé un regard neuf sur un pays en devenir, parvenant à révéler l’individu au sein du groupe. Stéphan Gladieu, ''Corée du Nord'' est à voir jusqu’au 21 mai au musée de la photographie à Bruxelles.