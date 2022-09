Séquence Bruce Springsteen – Born to Run

C’est le 25 août 1975 que sortait "Born to Run", considéré comme l’un des albums de rock les plus importants de tous les temps.

Pour l'occasion, Raphaël Scaini et Laurent Rieppi revenaient sur la carrière de Bruce Springsteen : ses débuts, le long chemin vers la consécration avec "Born To Run", l'ensemble d'une brillante carrière à travers certains des ses albums phares comme "The River" ou "Born In The USA", la réalisation du titre "Streets of Philadelphia" ou encore sa réponse aux attentats du 11 septembre 2001 avec "The Rising"...

Cette grande aventure musicale vous est racontée dans une série de cinq épisodes.