Ce travail de protection des ruches, doublé de la recherche et de la neutralisation des nids de frelons doit se faire absolument en cette fin d’été. "On est encore dans la période où ces nids n’ont pas produit les individus reproducteurs qu’on retrouvera l’année prochaine, explique Louis Moneger, apiculteur amateur et enseignant au rucher école de Bruxelles. Donc si on neutralise un nid maintenant, il ne produit aucun individu reproducteur et on fait baisser le nombre d’individus capables de fonder des nids pour l’année suivante."

Trouver les nids est une chose, protéger les abeilles du stress en est une autre. Car oui, les abeilles stressent, quand le frelon est sur le pas de leur porte. Et à nouveau, cette fin d’été est importante. "Si on laisse les frelons asiatiques venir devant les ruches maintenant, la colonie va être stressée ; les abeilles ne vont pas sortir chercher de la nourriture. Et notamment elles ne vont pas aller chercher du pollen, décrit Louis Moneger. Et c’est le pollen qui est fondamental pour la santé de la colonie en hiver. S’il y a une carence en pollen maintenant, on va avoir des effondrements de populations des colonies en fin octobre, début novembre. Puis la colonie va mourir très rapidement."