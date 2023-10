Septembre 2023 : le plus chaud jamais enregistré

Prenons le paramètre le plus parlant : la température maximale.

La moyenne pour septembre de cette année s’établit à 24 °C, c’est une valeur qui n’a jamais été observée depuis le début des relevés en 1892, il s’agit donc bien d’un record ! Le précédent datait de 2006 avec 23,4 °C. Il faut savoir que la normale climatique pour ce 9e mois de l’année est de 19,5 °C, nous sommes donc largement au-dessus de ce qu’on appelle "les valeurs de saison".

Pour rappel, quand on parle de normales climatiques, il s’agit de la valeur moyenne calculée sur une période de 30 ans (entre 1991 et 2020).

Mais septembre 2023 a également connu des valeurs remarquables pour les températures minimales avec une moyenne de 14,1 °C (la normale est 11,3 °C) égalant le record absolu de 1999.

Et forcément, si on a battu les records de la température maximale et celui de la température minimale, on a aussi battu le record de la température moyenne. Et pour ces données, on dispose de relevés depuis 1833. Avec une température moyenne de 18,8 °C à Uccle (la normale est de 15,2 °C), septembre 2023 est le mois de septembre le plus chaud depuis 1833.

Autre fait marquant, c’est la première fois depuis 1892 qu’on a observé une vague de chaleur durant le mois de septembre, entre le 4 et le 11.

Et ce n'est pas fini! Encore un record : en septembre 2023, l’IRM a enregistré à Uccle six jours de chaleur soit 6 jours lors desquels la température maximale était supérieure ou égale à 30 °C (normale : 0,1 jour). Le précédent record était de 2 jours notamment en 2020.