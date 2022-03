Septante bodycams seront bientôt déployées dans la zone de police de Bruxelles Nord

La Zone de Police Bruxelles Nord (Polbruno) qui avait mené une phase de test de bodycams au cours de l'hiver 2021, devrait commencer à déployer une première commande de 70 "caméras piéton" dans ses services opérationnels de première ligne au mois de mai prochain, ont annoncé mercredi les trois bourgmestres de la zone, Cécile Jodogne (Schaerbeek-DéFI), Ridouane Chahid (Evere-PS) et Emir Kir (Saint-Josse- indépendant).

Ce moyen a vocation à enregistrer les interventions de toute nature susceptibles de générer des tensions. La Zone de Police a soumis aux conseils communaux compétents sur son territoire une demande d'autorisation pour l'installer et l'utiliser. Les trois assemblées ont donné leur feu vert.

PolBruno finalise encore la configuration technique et la formation de ses policiers avant de lancer le déploiement des caméras piétonnes dans les unités. Celui-ci devrait se faire progressivement à partir du mois de mai prochain.

Portées de manière visible sur le gilet pare-balle, ces bodycams permettront l'enregistrement vidéo, l'enregistrement audio, la prise de photographies ainsi que la conservation des données de localisation.

Par l'utilisation de ces caméras, la Zone de Police souhaite atteindre, de son propre aveu, plusieurs objectifs : renforcer le professionnalisme des interventions policières et favoriser leur transparence; améliorer le compte-rendu des interventions à l'égard des autorités de police administrative et judiciaire, ainsi que dans le cadre des plaintes contre la Police; apaiser les relations entre les intervenants policiers et leurs interlocuteurs selon le principe de la désescalade en informant préalablement ces derniers de l'enregistrement de leurs faits, gestes, propos.