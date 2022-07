Sept œuvres de Daniel Buren pour redécouvrir le golfe du Morbihan

Deux visites, quelques photos et croquis plus tard, voici sept installations qui soulignent les paysages iledarais et appellent à les découvrir autrement. Comme ce cadre déposé au bord d’une route au sein duquel on aperçoit un clocher ou ces plaques de plexis rouge, orange, verte, bleue, jaune disposées sur un chemin et qui viennent colorer le paysage marin.

Une aubaine pour le maire de cette petite île qui avoue "avoir toujours peur que ce genre d’île se sclérose, se renferme". "Ce projet donne une impulsion", affirme M. Loiseau.

L’exposition "Au détour des routes et des chemins" est à découvrir jusqu’au 30 octobre 2023.