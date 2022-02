Sept touches de balle en 90 minutes : le record frustrant de Romelu Lukaku, "que puis-je dire?"

Chelsea s'est imposé in extremis samedi à Crystal Palace (0-1). Titulaire en pointe, Romelu Lukaku a connu une soirée plutôt compliquée sur le plan individuel puisque le joueur a battu un malheureux record : celui du nombre le plus petit de touches de balle en 90 minute pour un joueur de Premier League. Il n'a touché que sept ballons sur l'ensemble de la rencontre. Parmi ceux-ci, trois déviations réussies pour ses coéquipiers, une perte de balle mais aucun cuir touché dans la surface.

Une semaine après ses prestations convaincantes lors de la Coupe du monde des Clubs, où ses deux buts en demie et en finale ont contribué à la victoire de Chelsea, voici l'attaquant des Diables de retour à des prestations plus chahutées. Thomas Tuchel et Romelu Lukaku n'ont pas encore trouvé la clé pour une meilleur participation au jeu des Blues, même si l'attaquant demeure le meilleur buteur de l'équipe toutes compétitions confondues (dix buts). "Que puis-je dire ? Il est clair que Romelu Lukaku n'était pas impliqué dans le jeu aujourd'hui", a signalé le coach allemand, précisant tout de même que le voyage au Mondial des Clubs avait peut-être altéré la performance générale de ses troupes. Chelsea compte provisoirement sept points de retard sur Liverpool et dix sur Manchester City, le leader de la compétition.