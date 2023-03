Sept pourcents des Belges regardent des vidéos sur leur smartphone tout en conduisant

Sept pourcents des conducteurs belges avouent regarder des vidéos sur leur téléphone portable alors qu’ils sont au volant au moins une fois par mois, ressort-il d’une enquête de l’Institut Vias sur l’insécurité routière menée auprès de 6000 personnes.

C’est à Bruxelles que l’on retrouve le plus de conductrices et de conducteurs regardant des vidéos, avec 16% des répondants, pour 8% en Wallonie et "seulement" 5% en Flandre. "On remarque que le pourcentage de Belges qui se prennent en photo ou se filment en conduisant est le même que ceux qui regardent des vidéos", ajoute Benoit Godart, porte-parole de Vias.

"Le taux grimpe même à 8% en ce qui concerne les gens qui organisent des réunions en visioconférence au volant." Benoit Godart précise cependant que, bien que dangereuse et passible d’amende, l’utilisation du smartphone n’est pas totalement interdite au volant si l’appareil est installé sur un dispositif prévu à cet effet.