Sept photographes retracent l’histoire de la Palestine de 1948 à nos jours dans une exposition

Le Musée de la Migration à Molenbeek accueille jusqu'au 30 octobre l’exposition “Palestine : de la NAKBA, à la NAKSA, à aujourd’hui”, projet de Paix Juste au Proche-Orient Ittre.

Il y a un peu plus de 70 ans, en 1948, l’État d’Israël est proclamé. Cette journée que les Palestiniens surnommeront la Nakba, ou "la catastrophe" entame les longues années de conflits qui suivront sur ce territoire. L’exposition retrace en photographie les évènements ayant marqué la Palestine de cette date historique à aujourd’hui. "Le but de l’exposition est de contribuer à mieux comprendre le conflit au Proche-Orient, notamment les enjeux fondamentaux de la colonisation, de l’occupation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, du blocus de Gaza, et de relayer un appel à la solidarité et à une paix juste pour les Palestiniens." peut-on lire sur le site du projet.

Sept photographes belges, français et palestinien témoignent de ce territoire particulier à l’histoire douloureuse : de la Guerre des Six Jours, à l’installation de colonies juives illégales en Cisjordanie ou encore la Bande de Gaza.