Sept personnes suspectées de préparer des attentats placées sous mandat d'arrêt à Anvers et Bruxelles

Sept personnes interpellées lundi à Anvers et Bruxelles car soupçonnées de préparer des attentats ont été placées sous mandat d'arrêt. Ces deux dossiers distincts, gérées à Anvers pour l'un et à Bruxelles pour l'autre, concernent respectivement quatre et trois suspects.

Dans le dossier d'Anvers, l'un des suspects est Sebastiaan B., 19 ans, un habitant d'Eupen qui avait déjà été interpellé à 17 ans en octobre 2020, avec un ami âgé de 16 ans. Ils avaient tout deux prêté allégeance à l'État islamique dans une vidéo et projeté de commettre un attentat contre un commissariat de police à Liège. Le juge d'instruction anversois a aussi placé sous mandat d'arrêt Elias E.A. (né en 2003, de nationalité belge), , Harun C (né en 1987, de nationalité turque) et Vanessa B. (née en 1999, de nationalité belge). Ces quatre personnes comparaitront le 3 avril 2023 devant la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Anvers.

Sebastiaan B. était étroitement surveillé et semblait ces derniers mois être en contact avec un groupe de jeunes Anversois via les réseaux sociaux. Les messages échangés auraient révélé que le groupe préparait un attentat terroriste en Belgique dont la cible n'était pas encore choisie.

Lundi soir, des policiers ont perquisitionné cinq adresses à Merksem, Borgerhout, Deurne, Molenbeek et Eupen.

Dans le dossier bruxellois, trois supects ont été placés sous mandat d'arrêt : Adam D. (né en 2004) et Karim H. (né en 2000), tous deux de nationalité belge et Sergey R. (né en 2003, de nationalité bulgare).

Sergey R. et Karim H. ont été inculpés de participation aux activités d’un groupe terroriste. Adam D. a été inculpé de participation aux activités d’un groupe terroriste, de préparation d’une infraction terroriste et de diffusion d’un message dans l’intention d’inciter à commettre une infraction terroriste. Ces trois inculpés comparaîtront le 3 avril 2023 devant la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles.