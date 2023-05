Sept personnes d’origine tchétchène soupçonnées d’avoir voulu commettre un attentat terroriste arrêtées en Flandre

Neuf perquisitions ont été réalisées ce jeudi, notamment à Roulers (2), Menen (3), Ostende, Wevelgem et Gand et sept personnes ont été arrêtées en Flandre. Il s’agit de personnes de nationalité tchétchène et trois d’entre elles ont également la nationalité belge. Ces individus sont soupçonnés d’avoir voulu commettre un attentat terroriste. Selon le parquet fédéral, la cible de l’attaque n’avait pas encore été déterminée de manière concrète et ces personnes n’étaient pas encore en possession d’armes lors de leur interpellation.

Le parquet fédéral précise le profil des personnes arrêtées : "il s’agit de personnes plutôt jeunes, âgées d’une vingtaine d’années, dont certaines sont déjà connues pour des faits de petite criminalité". Ils appartiennent à un groupe de fervents partisans de l’Etat islamique, précise le parquet fédéral.

Le juge d’instruction décidera plus tard si un mandat d’arrêt sera délivré, "les chefs d’inculpations potentiels sont tentative d’assassinat terroriste, participation aux activités d’un groupe terroriste et préparation d’un attentat terroriste", conclut le parquet fédéral.