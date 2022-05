Sept médias belges francophones s'allient pour créer le collectif "Kiosque"

Les médias Alter Echo, Axelle, Imagine, Le Ligueur, Médor, Tchak et Wilfried s'unissent pour créer "Kiosque", un collectif de médias "belges, francophones et libres", annoncent mardi ses membres. Ceux-ci sont mus par deux objectifs: le premier, faire entendre leur voix au monde politique pour permettre la mise en place de scénarios économiques permettant de maintenir la liberté et la diversité de la presse; le second, restaurer et renforcer la confiance entre les citoyens et le monde du journalisme.

C'est pourquoi, ce 3 mai, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, Kiosque interpelle les différents niveaux de pouvoir pour faire part des difficultés rencontrées par ses membres et obtenir un soutien.

Notre secteur est confronté à une série de difficultés qui se sont amplifiées depuis l'arrivée de la pandémie

Le collectif pointe en effet plusieurs problématiques qui gangrènent le secteur médiatique. La concurrence déloyale des Gafam, la diffusion de fake news, la défiance grandissante à l'égard des médias et la détérioration inquiétante des conditions de travail des journalistes sont notamment cités comme exemples.

La situation socio-économique est également mise en exergue. "Notre secteur est confronté à une série de difficultés qui se sont amplifiées depuis l'arrivée de la pandémie: hausse successive du prix du papier et de l'énergie, augmentation des tarifs d'envoi via bpost, fermeture régulière de librairies, baisse de la diffusion, etc.", explique le collectif.