Sept films coproduits par la RTBF sélectionnés au Festival de Cannes

Il pleut dans la maison de Paloma Sermon-Daï – Semaine de la Critique (Compétition)

Sous un soleil caniculaire, Purdey, dix-sept ans, et son frère Makenzy, quinze ans, sont livrés à eux-mêmes et tentent de se débrouiller seuls. Alors que Purdey fait des ménages dans un complexe hotelier, Makenzy se fait un peu d'argent en volant des touristes. Entre l'insouciance de l'adolescence et l'apreté de la vie adulte, ils devront se soutenir l'un l’autre dans ce voyage d’une douceur déchirante, qui semble bien être le dernier été de leur jeunesse.

Après l'énorme succès de son documentaire Petit samedi, sélectionné au Festival de Berlin, Bayard d’Or au Festival de Namur, et Magritte du Meilleur documentaire en 2022, la Namuroise Paloma Sermon-Daï s'attaque à la fiction. C'est donc un premier film qui fait une belle entrée en compétition de la Semaine de la Critique. La cinéaste s'inspire ici de son film de fin d'études, Makenzy, qui avait déjà réuni les deux protagonistes Purdey Bloquiau et Makenzy Lombet, frère et soeur dans la vie comme à l'écran. Paloma Sermon-Daï avait notamment évoqué son passage à la fiction avec Cinevox :