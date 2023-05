Sept enceintes bluetooth stupéfiantes pour épater votre été

Seuls les initiés comprendront son fonctionnement. Le Cyber Shell de Muzen se profile comme un haut-parleur cryptique surmonté de mécanismes en métal contrôlant ses fonctions au fil d’une vibe cyberpunk. Gâchette, bouton et autres potentiomètres dentés y festoient pour gérer notamment le contrôle de morceaux, l’appareillage bluetooth et le volume. Cette prise en main très physique se complète de specs à la hauteur de sa finition en alliage de zinc. Habillée d’un liseret LED discret mais efficace, cette ode au design mécanique et industriel offre en effet 30 heures d’autonomie et ne craint pas les jets d’eau. Si on aurait voulu éviter de citer deux fois Muzen dans ce classement, difficile d’ignorer ce vibrant hommage à Blade Runner 2049 et autre Cyberpunk 2057 tant il n’a pas d’équivalent. Notons que si la Cyber Shell est à l'heure d'écrire ces lignes, réduite de 40 pc. et tombe à 166 euros, il faudra hélas débourser 90 euros supplémentaires pour l’importer des USA. Infos : Muzen Cyber Shell - 256 €