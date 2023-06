Sept employés communaux de Colfontaine privés de liberté dans une affaire de faux papiers

Sept employés communaux de Colfontaine ont été privés de liberté après des perquisitions menées par la police judiciaire fédérale à l’administration communale de cette entité du Borinage ce mercredi. Ils sont suspectés d’avoir encodé des données erronées dans le système informatique de la commune dans le but de délivrer des faux papiers d’identité à des étrangers en séjour illégal. Des titres de séjour et des passeports qui auraient permis à des illégaux de s’établir en Belgique ou ailleurs en Europe et au Royaume-Uni.

Les perquisitions menées mercredi l’ont été sur base d’une dénonciation des SPF Intérieur et Affaires étrangères qui ont constaté des irrégularités dans une quinzaine de dossiers d’étrangers. La dénonciation remonte à 2020, "mais l’enquête a dans un premier temps nécessité des vérifications et analyses pour déterminer s’il n’y avait pas un piratage informatique de la commune", précise Damien Verheyen, le porte-parole du parquet du Hainaut. "Les premiers éléments du dossier font état d’un encodage volontaire mais l’enquête devra le confirmer et déterminer l’ampleur du phénomène."

Sur les sept employés communaux interpellés, un a été relâché. Les autres étaient toujours auditionnés ce jeudi par les enquêteurs. Ils pourraient ensuite passer devant un juge d’instruction qui décidera ou non de délivrer des mandats d’arrêt.