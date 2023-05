Sept détenus exécutés en Iran, inquiétudes sur la multiplication des pendaisons

L'Iran a exécuté mercredi sept hommes dont trois ont été reconnus coupables de trafic de drogue et quatre de viol, dans un contexte de multiplication des pendaisons dans le pays, ce qui inquiète l'ONU et une organisation de défense des droits humains. "La condamnation à mort de trois membres du gang Panjak, le principal cartel de distribution de cocaïne et l'un des plus importants cartels de drogue du pays, a été exécutée ce matin après le processus judiciaire", a rapporté le site de l'agence d'information de l'autorité judiciaire Mizan Online.

En 2014, six membres du gang avaient été arrêtés et les autorités avaient saisi de la cocaïne, de l'opium et des méthamphétamines, selon l'agence. Ces trois hommes ont été pendus dans la prison de Ghezal Hesar, à Karaj, près de Téhéran, a précisé de son côté Iran Human Rights (IHR) dans un communiqué. L'ONG basée en Norvège a également annoncé que quatre autres hommes condamnés pour viol avaient été pendus dans la prison de Rajai Shahr, qui se situe aussi à Karaj.

L'IHR a mis en ligne des images montrant les familles des trois hommes exécutés pour trafic de drogue qui manifestent devant la prison de Ghezel Hesar dans une ultime tentative d'empêcher les pendaisons. Des coups de feu sont audibles dans la vidéo et la police semble utiliser des gaz lacrymogènes et des matraques pour disperser la manifestation. Un membre de la famille a été hospitalisé pour des blessures graves après avoir été battu.

Ces nouvelles pendaisons portent le bilan des exécutions à 64 en 12 jours dans le pays, a alerté l'IHR. Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a dénoncé mardi "le nombre incroyablement élevé" d'exécutions cette année en Iran, qui s'élève à plus de dix par semaine en moyenne.