Sept communes s’associent pour la création d’un parc naturel transfrontalier

Sept communes provenant des Fourons, du Pays de Herve et de la région néerlandaise de Heuvelland veulent former un grand parc naturel transfrontalier d’une superficie de plus de 27.000 hectares. Ce gigantesque parc s’étendrait sur quatre communes belges, à savoir les Fourons (Flandre), Dalhem, Aubel et Plombières (Wallonie), ainsi que sur trois localités néerlandaises que sont Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem et Vaals.

"Cela signifie que nous allons travailler ensemble sur la qualité de nos paysages et de nos régions que nous n’allons pas seulement protéger, mais également améliorer", a déclaré Ann-Sophie Debergh de Paysage régional Hesbaye et Fourons, qui supervisera le processus relatif à cette candidature. "La qualité des paysages est aujourd’hui menacée en raison du réchauffement climatique. Il en est de même pour la biodiversité. Nos petits éléments paysagers disparaissent et l’avenir du secteur agricole est également incertain. Ce sont là des défis énormes auxquels les communes participantes ne trouveront pas de réponses aisées."

Les sept localités vont donc travailler ensemble pour se renforcer, et pour tenter de relever au mieux ces défis transfrontaliers. En soumettant cette candidature belgo-néerlandaise, les sept communes vont répondre à un appel lancé en 2021 par les autorités flamandes concernant la création et le financement de parcs naturels. La Flandre interviendra à hauteur de 80% des subventions. Les 20% restants seront assurés par un co-financement entre les différentes communes et provinces impliquées dans le projet.

Les sept entités candidates peuvent désormais rédiger un masterplan commun pour les 20 prochaines années et un plan opérationnel pour les cinq ans à venir qui reprend les habitants, les agriculteurs, les visiteurs ou encore les utilisateurs du territoire. Ces plans directeurs doivent être soumis avant le mois de mai 2023.