Sept choses que vous ignoriez peut-être sur le lapin

À l’approche de Pâques, l’animal star devient comme chaque année le lapin. Voici 7 particularités que vous ne connaissiez peut-être pas sur ce rongeur familier. Mais le lapin est-il vraiment un rongeur ? Notre vétérinaire Bénédicte Flament vous dit tout dans le 6/8.

Il a un temps de gestation très court

Le lapereau naît après seulement 30 jours en moyenne. Il est encore aveugle et peu développé, c’est pourquoi il est très dépendant de sa mère.

Un de ses légumes favoris est le fenouil

On associe à raison le lapin aux carottes, mais il ne doit pas en abuser car elles sont très riches en sucre et le feront grossir s’il en mange trop. On pourra donc complémenter sa ration avec des bâtonnets de céleri et de fenouil dont il raffole, qui contribuent en plus à sa bonne hydratation car ils sont très riches en eau.

Il existe une cinquantaine de races différentes

On peut citer le lapin nain, le lapin bélier avec ses oreilles pendantes et le géant des Flandres qui n’est pas petit. Si on veut adopter un lapin, il vaut mieux se renseigner sur la race. Chacune a ses caractéristiques spécifiques, et toutes les races de lapin ne sont pas forcément adaptées pour être lapin de compagnie.

Il mange ses propres excréments

Certains types de ses excréments restent très riches en vitamines et en minéraux après une première digestion. On les appelle "cæcotrophes". Le lapin les sélectionne, les trie et les remange pour profiter à 100% de sa ration.

Ses dents poussent en continu

Chez certains lapins domestiques, les incisives peuvent pousser de deux millimètres par semaine. Il faut donc les limer, ou mieux : adapter son alimentation pour lui permettre de bien mastiquer et de les limer naturellement.

Son record de saut en longueur est de 2m50

C’est dû au fait que sa colonne vertébrale est naturellement arrondie, ce qui va lui donner une impulsion au niveau de son postérieur et lui permettre de courir très vite et de faire des grands bonds.

Non, le lapin n’est PAS un rongeur

Le lapin est un lagomorphe, comme le lièvre et le pika. Les rongeurs ont des longues incisives sur la rangée supérieure uniquement, alors qu’il y a deux paires chez le lapin : une en-dessous et une au-dessus.