Sept choses à savoir sur les Jeux Paralympiques d’hiver 2022 à Pékin

Le Comité paralympique international a décidé d’accepter les athlètes russes et biélorusses mais les drapeaux des deux nations seront invisibles pendant ces Jeux : les athlètes participeront aux compétitions sous bannière neutre et n’entendront pas non plus leurs hymnes nationaux.

La Russie occupe traditionnellement les premières places du tableau des médailles, même si les Etats-Unis l’avaient devancée il y a 4 ans à Pyeongchang.