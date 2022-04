Sept buts, une panenka, un suspense total : Manchester City remporte une demi-finale complètement folle contre le Real Madrid (4-3)

Sept buts. En demi-finale de Ligue des Champions. Non, vous ne rêvez pas ! Du spectacle, des buts, de l'intensité et une certaine "magie" : la première demi-finale aller de Ligue des Champions a véritablement tenu toutes ses promesses entre Manchester City, poussé par son public, et le Real Madrid, porté par ses stars et son inévitable capitaine Karim Benzema. City s'impose 4-3 et prend la main avant la manche retour, mais le suspense sera une nouvelle fois bien présent dans un stade Santiago Bernabeu qu'on imagine déjà bouillant mercredi prochain.

Le moins que l'on puisse écrire, c'est qu'il ne fallait pas arriver en retard au stade ! Kevin De Bruyne n'a en effet eu besoin que de… 93 secondes pour tromper Thibaut Courtois, en reprenant de la tête un splendide service de Riyad Mahrez (1-0, 2e). Le but le plus rapide de l'Histoire de City en Ligue des Champions.

Placé au commandement, Manchester City n'a pas levé le pied pour autant et a continué à presser une défense madrilène étouffée et trompée une nouvelle fois après 11 minutes, quand Gabriel Jesus (auteur de 4 buts ce weekend en championnat) a eu tout le loisir de récupérer un centre de Kevin De Bruyne en plein devant le but de Courtois, puis de se retourner pour placer le ballon hors de portée du gardien des Diables. 2-0 après moins d'un quart d'heure : la soirée du Real s'annonçait compliquée.

Mais après 20 minutes de "survie", Madrid a enfin pu poser un peu le pied sur le ballon, sous l'impulsion d'un Karim Benzema omniprésent et évidemment bien placé pour reprendre un centre de Ferland Mendy juste après la demi-heure (2-1, 33e). Un but 100% français pour redonner un peu d'espoir au Real.