Seppe Cuypers, le sparring de Noami Osaka, devenu coach d’Elise Mertens

Seppe Cuypers a joué en juniors, avant de privilégier ses études de business management. Il est devenu coach à l’Académie de tennis de Hasselt ou il a retrouvé Wim Fissette, qui était alors coach de Naomi Osaka. Le jeune belge est devenu le sparring-partner officiel de la joueuse japonaise :"C’était une expérience incroyable qui a duré deux ans. C’était vraiment comme dans un rêve. On a gagné l’Australian Open 2021 avec Naomi. Ensuite elle est tombée enceinte et j’ai décidé de revenir à l’Académie. Je m’occupe aujourd’hui des jeunes, d’Elise mais aussi de Gilles-Arnaud Bailly. Le fait de coacher des hommes et des femmes c’est super enrichissant".