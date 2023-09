Sepp Kuss, toujours leader, salue Remco Evenepoel : "Chapeau"

Toujours maillot rouge de leader au classement général, l’Américain Sepp Kuss (Jumbo-Visma) a salué la performance de Remco Evenepoel, vainqueur avec la manière de la 14e étape du Tour d’Espagne samedi après avoir concédé 27 minutes la veille au Tourmalet.

"C’est vraiment impressionnant. C’est une belle façon de rebondir après la journée d’hier et je suis heureux pour lui qu’il ait pu obtenir une victoire après une journée d’hier peut-être décevante. Chapeau à lui", a commenté Sepp Kuss aux organisateurs.

"Nous savions qu’il serait motivé pour attaquer, mais nous n’étions pas particulièrement inquiets au sujet de l’échappée aujourd’hui, nous devions juste nous concentrer sur le fait de rester ensemble parce que nous savions que la deuxième montée, Larrau, serait délicate si les coureurs du général attaquaient à cet endroit, mais nous avons gardé le contrôle et tout le monde est resté groupé jusqu’à l’arrivée. Nous savions que c’était l’une des meilleures occasions [pour les rivaux] de tenter quelque chose, surtout avec la difficulté des deux premières ascensions, si proches l’une de l’autre. [UAE Team Emirates] a fait une étape vraiment impressionnante, mais nous étions tous les trois là et des gars comme Attila [Valter] et Robert [Gesink] sont revenus, donc nous étions toujours en bonne position en tant qu’équipe."

Remco Evenepoel a tout de même repris près de 8 : 30 sur le trio des Jumbo-Visma en tête du classement général. Le leader de Soudal-Quick Step est désormais 15e au général à 19 minutes 22 secondes de Sepp Kuss.