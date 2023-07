Sep Vanmarcke prend sa retraite avec effet immédiat pour raisons médicales.

À la suite d’un rythme cardiaque anormalement élevé, Sep Vanmarcke a subi des examens qui ont confirmé des complications cardiaques. Vanmarcke n’est plus en mesure de continuer à courir en tant que cycliste professionnel. Il prend sa retraite avec effet immédiat.

Le coureur de 34 ans met ainsi un terme à une carrière de 14 ans, dont les dernières années passées chez Israel-Premier Tech. "J’ai développé des arythmies cardiaques et des tests ont montré que j’avais du tissu cicatriciel sur le cœur. Si je continue à courir, ce tissu pourrait se développer et entraîner une insuffisance cardiaque à l’avenir", exprime le coureur via communiqué.

Et d’ajouter : "c’est une décision terriblement douloureuse de mettre fin à ma carrière si brusquement, mais il n’y a pas d’autre option. Si c’est triste et douloureux de devoir annoncer la fin de ma carrière de cette manière, je suis également reconnaissant que les problèmes cardiaques aient été découverts à temps. Je vais prendre le temps d’être avec ma famille, de faire le point et de réfléchir à ce que je veux faire à l’avenir. Toute ma vie a tourné autour du cyclisme, qui sera toujours ma passion."

Sur ses 14 années dans le circuit pro, il a remporté des victoires à l’Omloop Het Nieuwsblad, la Bretagne Classic, la Maryland Classic. Il est aussi monté sur le podium de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres.

"J’ai eu 14 ans pour vivre mon rêve, avec des hauts et des bas. Je n’étais pas un super talent, mais grâce à mon dévouement et à mon travail acharné, j’ai pu rivaliser avec les meilleurs et participer aux plus grandes courses pendant des années."