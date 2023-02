SéOS : une ligne d'écoute pour vaincre les fantasmes sexuels déviants

En juin 2021, Marie-Hélène, psychologue et criminologue, ouvre avec son équipe une ligne d’écoute pas comme les autres : SéOS, un service d’écoute et d’orientation spécialisé. Ce dernier s’adresse à toute personne souffrant de fantasmes sexuels déviants, qui se pose des questions sur la notion de consentement ou encore sur les comportements inadéquats.

"Aider les auteurs pour protéger les victimes"

Une dame qui trouve du contenu pédopornographique sur le téléphone de son mari, un adolescent victime de "revenge porn" ou encore un homme fantasmant sur sa belle-fille de treize ans,... Ces exemples peuvent paraitre irréels et pourtant, ce sont des cas classiques que Marie-Hélène entend tous les jours au bout du fil. C’est lors de consultations dans le cadre de sa profession que Marie-Hélène et ses collègues font un constat : ces personnes, condamnées pour infraction aux mœurs, n’ont pas trouvé d’aide pour éviter de passer à l’acte. Ils décident alors d’ouvrir une ligne téléphonique gratuite et totalement anonyme pour répondre à cette demande. "Il est indispensable d’aider les victimes, mais il est d’autant plus indispensable d’aider les auteurs pour éviter des victimes."

En une année, le nombre d’appels par jour a triplé. Les coups de fils sont très diversifiés : il y a aussi bien des adolescents que des adultes qui téléphonent pour demander de l’aide. "Souvent, les gens pensent que ces personnes sont malveillantes. En vérité, elles souffrent et veulent sortir de cette situation", affirme Marie-Hélène.

Si vous vous sentez concerné.e.s par cette problématique et que vous souhaitez en parler, n’hésitez pas à joindre le service SéOS durant ses plages horaires au 0800 200 99, par chat sur www.seos.be ou encore par mail à contact@seos.be.