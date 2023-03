Sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, un colon géant prend place dans le hall de l’hôpital Ambroise Paré à Mons

"Mars Bleu" c’est le nom de la campagne de prévention et de dépistage du cancer colorectal qui se déroule durant tout ce mois de mars. Ce cancer est l’un des plus courant en Belgique. Son dépistage peut faire peur mais il est pourtant indispensable tant ce mal est présent en Belgique. Aujourd’hui, il est tout aussi présent que le cancer du sein et touche une personne sur 20.

Un parcours d’information

C’est pour sensibiliser le public que le CHU Ambroise Paré à Mons a installé dans son hall une sorte de château gonflable un peu particulier : une reconstitution géante d’un colon.

Les passants peuvent s’y promener tout en s’informant sur ce cancer colorectal et son dépistage. "Trop souvent on entend des personnes qui traînent des symptômes depuis plusieurs semaines et qui se disent que c’est lié au stress ou au côlon irritable. Mais si ça ne va pas, n’hésitez pas à consulter et à demander une coloscopie pour s’assurer de l’origine des symptômes", explique le docteur Ingrid Perlot, gastro-entérologue à l’hôpital Ambroise Paré.