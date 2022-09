"Sense of tumour", le meilleur du tragicomique belge dans cette série sur le cancer

Disponible en intégralité sur Auvio, cette dramédie flamande aborde la thématique compliquée du cancer, détecté chez Tristan, étudiant en médecine, avec suffisamment de lumière et d'humour pour ne pas plomber le spectateur.

Le pitch de la série ? Tristan est un jeune étudiant en médecine ambitieux et populaire à qui tout sourit. A la suite d'un accident de sport, il découvre qu’il a une tumeur au cerveau. Comment va-t-il gérer cette bouleversante nouvelle ?

Qu'est-ce qu'une "dramédie" ? Popularisé dans les années 2000, ce mélange des genres - drame et comédie - est de plus en plus prisé par les chaînes de télévision et les groupes de streaming. La dramédie permet en effet d'aborder des sujets sérieux avec un ton à la fois grave et léger. On retrouve comme exemples les séries Girls, Master of None ou encore Transparent.

Sense of tumour (Gevoel voor tumor) est parfaitement représentative de ce phénomène. La série traite le sujet du cancer avec beaucoup d'humour et de tact, tout en laissant assez de place à l'émotion et la représentation réaliste de la maladie et de ses conséquences. À travers une réalisation inspirée, les créateurs Mathias Claeys et Leander Verdievel parviennent à allier tragique et comique.